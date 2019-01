Waals Milieuminister (MR): "Geschiedenis zal naam De Wever onthouden, maar misschien niet die van Schoon Verdiep" KVE

31 januari 2019

21u48

Bron: Belga 1 "Ik denk dat onze geschiedenis de naam van 'De Wever' zal onthouden, misschien niet door de collega die in 't Schoon Verdiep in Antwerpen zit, maar misschien door die jonge vrouw die aan iedereen toont dat iedereen die politieke spelletjes beu is." Zo verwees Waals minister van Milieu en Energie Jean-Luc Crucke (MR) in het VRT-programma Terzake naar Anuna De Wever, initiatiefneemster van het jongerenprotest tegen het klimaatbeleid.

Crucke is blij dat met Anuna De Wever een "jonge vrouw uit Antwerpen met een speciale naam" is opgestaan om meer actie tegen klimaatverandering te eisen. Zijn federale collega en partijgenote Marie Christine Marghem zei begin december bij de klimaatmars dat Vlaanderen systematisch de ambities afremt, maar zo ver gaat Crucke niet.

"Ik heb nooit met de vinger willen wijzen naar een gewest of de federale staat. Dat brengt niets op. Ik weet dat in Vlaanderen één partij een andere mening heeft", zo leek Crucke naar de N-VA van voorzitter Bart De Wever te verwijzen. "Maar zelf heb ik ook steeds gezegd dat ik zeker ben dat er ook in Vlaanderen mensen zijn die ambitieuzer willen worden."

“Beter samenwerken”

Dat de hefbomen om klimaatverandering te bestrijden zich hoofdzakelijk op gewestelijk niveau bevinden, vindt de Waalse minister op zich geen obstakel om een efficiënt klimaatbeleid te voeren. "De kwestie van vandaag is geen zevende hervorming van de staat. Politici van alle partijen moeten leren om beter samen te werken."

Dat Marghem zelf deelnam aan de klimaatbetoging van begin december, kon dan weer niet op de instemming van haar partijgenoot rekenen. "Iedereen doet wat hij wil. Iedereen mag betogen, protesteren, dat is een recht, maar de rol van een minister is eerst en vooral om te luisteren en te werken", meent Crucke.

