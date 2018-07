Waals meisje stevig in elkaar getrapt, kort na vrijlating gaat jonge daderes al opnieuw in de fout Sven Van Malderen

Bron: La Meuse/7sur7 4 Scherpe verontwaardiging in Wallonië twee maanden geleden: een jonge vechtersbazin trapte toen met de hulp van een vrouwelijke kompaan een meisje stevig in elkaar in een park in Embourg (niet zo ver van Luik; nvdr). De furies belandden in de jeugdgevangenis, maar een van hen werd intussen opnieuw vrijgelaten. Vorige maandag liet de amokmaakster echter al opnieuw van zich horen: samen met een vriendin probeerde ze de gsm's van twee twaalfjarige jongens te stelen. Toen dat ondanks het nodige geweld niet meteen lukte, bedreigde ze hen nog.

In het filmpje hierboven ziet u hoe fel de daders de eerste keer tekeergingen. Hun 15-jarige slachtoffer lag al machteloos tegen de grond, maar toch moest ze nog rake klappen incasseren op haar hoofd, rug en ribben. Het gerecht sprak eerst van poging tot diefstal, maar herkwalificeerde de feiten later tot een moordpoging. Ruzie om een jongen zou aan de basis gelegen hebben.

De hard aangepakte tiener liet twee weken later via Facebook weten dat ze fysiek op de goede weg was. "Mijn schedel doet wel nog enorm pijn. Op psychologisch vlak krijg ik het echter almaar lastiger."

Haar kwelduivel ging deze week -kort na haar vrijlating- opnieuw uit de bocht. Weer trok ze naar Embourg, deze keer om gsm's te stelen. De politie pakte haar op, maar wegens plaatsgebrek moest de jeugdrechter haar laten gaan.

"Als er de komende dagen een plek vrijkomt, zal ze haar straf waarschijnlijk alsnog moeten uitzitten", onderstreept het Luikse parket. "Haar voorwaarden zijn ook verstrengd. Zo mag ze zich bijvoorbeeld niet meer laten zien in Embourg en Beaufays." Een maat voor niets, lijkt het: volgens de Waalse krant 'La Meuse' zou ze gisteren toch weer in het laatstgenoemde dorp opgemerkt zijn.