Waals meisje (14) pleegt zelfmoord nadat tiener vier filmpjes met naaktbeelden verspreidde: “Hij heeft nu spijt” SVM

06 maart 2020

13u43

Bron: Belga 0 Een veertienjarig meisje heeft in Wallonië zelfmoord gepleegd nadat vier video’s met naaktbeelden van haar verspreid werden. Een tiener (15) heeft bekend dat hij achter de acties zat, hij is nu in een gesloten instelling geplaatst. Dat maakte het parket van Charleroi bekend. De zelfdoding van de tiener veroorzaakte veel ophef in Franstalig België.

Op 31 januari stapte Maëlle uit het leven. Er waren meteen sterke vermoedens dat pestgedrag aan de basis lag. Het parket van Charleroi opende daarom een onderzoek. De inhoud van verschillende smartphones werd onder meer uitgeplozen.

Het onderzoek bracht het bestaan van vier seksueel getinte video's aan het licht. "Eén van de filmpjes toont Maëlle in een seksuele relatie met een jongere die nergens anders in dit dossier betrokken is", aldus procureur Sandrine Vairon.

Snapchat

Vijf jongeren werden verhoord en beschouwd als verdachten, maar vier van hen werden al snel vrijgelaten. Tijdens zijn tweede verhoor door de jeugdrechter bekende de verdachte tiener de video's verspreid te hebben via Snapchat en de website ‘Anonyme Charleroi’. De 15-jarige, een medeleerling van Maëlle, werd in een gesloten instelling geplaatst voor dertig dagen. Die periode is hernieuwbaar.

"Hij heeft spijt. Hij kon zich niet inbeelden dat dit allemaal zou uitmonden in de tragische daad van Maëlle", aldus de procureur. De tiener zou ook uitgelegd hebben dat hij handelde uit wraak. Volgens het parket van Charleroi vormden de twee jongeren geen koppel.

Wie met vragen zit over zelfdoding kan surfen naar www.zelfmoord1813.be of bellen naar 1813.