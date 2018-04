Waals kraanwater bevat te veel lood IB

10 april 2018

05u50

Bron: Belga 0 In Wallonië bevat kraantjeswater in 5,2 procent van de gevallen een te hoge waarde aan lood. Dat berichten La Dernière Heure en La Libre vandaag op basis van een rapport van de Waalse overheid. Het percentage van drinkwaterleidingen dat voldoet aan de Europese normen is gezakt van 99 procent in de periode 2010-2012 tot 94,8 procent in 2014-2016.

In totaal werden er 16.252 controles uitgevoerd op kranen en 3.248 op watermeters tussen 2014 en 2016. Bij 39 procent van de controles werd lood vastgesteld, terwijl bij 7,8 procent de norm van 10 microgram per liter werd overschreden. In 1,2 procent van de gevallen was de loodwaarde in het leidingwater vijf keer hoger dan de norm.

Loodvergiftiging

De aanwezigheid van lood in drinkwater is vaak te wijten aan loden leidingen - die vaak nog in oude huizen voorkomen - of aan de aansluiting via de watermeter aan het waternet. Blootstelling aan lood kan loodvergiftiging veroorzaken, wat kan leiden tot onder meer bloedarmoede, spijsverteringsproblemen, verlamming en mentale retardatie.