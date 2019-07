Exclusief voor abonnees Waals klaproostoneeltje nadert zijn finale: wanneer komt MR erbij? Astrid Roelandt

08 juli 2019

18u30 0 De onwaarschijnlijke piste van een Waalse minderheidsregering met PS en Ecolo stevent stilaan op haar officiële begrafenis af. Het is een kwestie van dagen voor de MR mee aan tafel schuift.

De onderhandelingen over een nieuwe Vlaamse regering staan tot eind deze maand on hold, in afwachting van (iets) meer duidelijkheid op het federale niveau. In Brussel zijn PS-sp.a, Ecolo-Groen en Open Vld wel al serieus aan het onderhandelen, en ook op Waals niveau beweegt er stapsgewijs wel wat. Het schijntoneeltje nadert stilaan zijn finale, waarna de échte coalitievorming kan beginnen.

Je hebt 12% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over MR

PS

politiek

Ecolo

cdH