Waals gezin gaat op zoek naar kat in vervallen krot en doet érg macabere vondst

08 april 2019

11u42

Bron: Sudinfo 0 Twee vrouwen en een aantal kinderen hebben vorige week een gruwelijke ontdekking gedaan in een verlaten woning in Monceau-sur-Sambre, bij Charleroi in Henegouwen. Het gezelschap ging op zoek naar hun kat, maar vond in de plaats een levenloos lichaam in reeds verregaande staat van ontbinding, meldt Sudinfo.

“Woensdagavond zag ik mijn kat in de tuinen van de buren lopen”, zegt Murielle in de Franstalige krant. “Het dier is drachtig en ik wilde niet dat ze haar jongen in het leegstaande pand een paar huizen verder zou krijgen.” En dus gingen Murielle, haar kinderen en partner Christelle op zoek naar het beest om het terug naar huis te brengen.

Via een smalle weg kwamen ze uit aan de achterkant van het nabijgelegen krot. “De passage was overwoekerd door struiken en bomen die al lange tijd niet meer gesnoeid waren”, zegt Murielle. De vrouwen en kinderen botsten vervolgens op een kleine veranda die vol afval lag en waarvan de ruiten deels vernield waren. Meteen daarna deed het gezelschap de macabere vondst.

Broek

Tienerzoon Soroche vertelt: “Ik zag twee benen in de veranda liggen en dacht eerst dat het een rondslingerende broek was.” Toen Murielle besefte dat er een mannenlijk voor hun neus lag, verwittigde ze de politie. Volgens de vrouw lag het lijk in een “vreemde positie” en zat er een “gat in zijn voorhoofd”.

Van de politie vernam Mureille achteraf dat op het lichaam sporen van geweld zijn aangetroffen. Het is nog niet zeker wanneer de man overleden is, maar de Waalse vrouwen vermoeden dat de man minstens een maand geleden om het leven kwam.

Verdacht overlijden

De politie gaat uit van een verdacht overlijden en heeft vrijdag drie verdachten opgepakt, zo meldde het parket van Charleroi eind vorige week. De arrestaties zouden gelinkt zijn aan de verdwijning van Luc Rolland, een 41-jarige inwoner van Montignies-sur-Sambre die op 2 februari als vermist werd opgegeven.

(Lees verder onder de foto)

Murielle betwijfelt dat de overleden persoon de vermiste Rolland is. Volgens de vrouw leek het stoffelijk helemaal niet op de foto van Rolland die door politie en media is verspreid. “Het lijk was zeer mager en had zwart haar tot op de schouders.”

“Nachtmerries”

Murielle en haar partner Christelle zijn nog steeds erg onder de indruk van wat er gebeurd is. “Ik wist dat hier soms daklozen en krakers logeerden, maar dat ik zoiets zou aantreffen, had ik nooit kunnen denken. Ik heb er nachtmerries over. Mijn zoon van zeven was bij mij toen we de man vonden en hij wil niet meer alleen slapen”, besluit de Waalse vrouw.

De politie kon nog geen informatie geven over de identiteit van de overleden persoon. Volgens het parket is ook nog niet bevestigd dat het om de vermiste Luc Rolland gaat. Het trio dat vrijdag werd aangehouden, verschijnt deze week voor de onderzoeksrechter, die zal beslissen over hun verdere aanhouding.