Waals dorpje wil met micronetwerk energiefactuur 30% goedkoper maken HR

28 januari 2019

16u43

Bron: L'Avenir, L'Echo, Belga 0 De Waalse gemeente Crisnée wil haar inwoners en bedrijven via een micronetwerk zelf van energie voorzien. De elektriciteit, afkomstig van een windmolen en zonnepanelen, zou de inwoners vrijwel niets kosten. Transport- en gebruikskosten van het netwerk moeten ze wel nog volledig betalen. Het systeem zou een besparing van 25 tot 30% op de energiefactuur opleveren.

Crisnée, een dorp en gemeente in de provincie Luik, telt ongeveer 3.400 inwoners. De gemeente wil voor het project ‘Power For You’ 2,5 miljoen euro investeren in een windmolen en duizend vierkante meter extra zonnepanelen. Om dan via een micronetwerk energie te leveren aan de hele gemeente. Dat zou een primeur zijn in België.

Burgemeester Philippe Goffin van Crisée werkt voor het project samen met Damien Ernst van de Universiteit van Luik, een specialist in micronetwerken. “De windturbine en de fotovoltaïsche panelen zouden het totale verbruik van de inwoners en de bedrijven moeten dekken”, zegt Ernst.

De professor wil ook voorzien in batterijen om de energie op te slaan. “We willen geen winst maken, dus de elektriciteit zal vrijwel niets kosten”, voegt burgemeester Goffin toe. “Inwoners zijn niet verplicht om mee te doen. Ze kunnen ook bij hun huidige energieleverancier blijven. Maar dan zal hun factuur wellicht 25 tot 30 procent duurder zijn.”

Wetgeving

Voor het project kan starten, moet wel de wetgeving nog veranderen. In maart wordt in Wallonië een decreet gestemd dat de oprichting van een energiegemeenschap mogelijk zou maken. Als daar het licht op groen wordt gezet, kan Crisnée het plan gaan uitvoeren.

De burgemeester hoopt binnen twee jaar te kunnen starten met de bouw van de windmolen. “De energiegemeenschap zouden we tegen 2021 of 2022 moeten kunnen opstarten, met zonnepanelen die gekoppeld zijn aan batterijen,” zegt Damien Ernst.

