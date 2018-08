Waals dorp kondigt medisch interventieplan af nadat scouts brandwonden oplopen op kamp kg

08 augustus 2018

09u56

Bron: DH.be 1 Het Waalse dorpje Vielsalm stond even in rep en roer nadat vijftien Vlaamse scouts brandwonden opliepen tussen de benen. Dat meldt DH.be. De jeugdbeweging had die dag op kamp waterspelletjes georganiseerd waarbij ze gleden op een ingezeept zeildoek. Wellicht werden daardoor de brandwonden veroorzaakt.

Rond 19.30 uur gisterenavond liep de eerste melding binnen in de gemeenste Vielsalm. De scouts uit Turnhout, die kampeerden in het naburige dorpje Ottré, belden de nooddiensten nadat vijftien van de dertig jongeren kloegen over pijn tussen de benen. De gemeente nam het zekere voor het onzekere en kondigde meteen het medisch interventieplan af. Er werden verschillende ambulances, een mug-dienst en een paramedisch interventieteam ter plaatse gestuurd.

Een spoedarts stelde vast dat de verwondingen meevielen. De jongeren hadden eerstegraadsbrandwonden opgelopen tussen de benen en aan de geslachtsorganen. Ze werden ter plaatse verzorgd en moesten niet naar het ziekenhuis worden gebracht.

Ook de burgemeester van Vielsalm, Elie Deblire, bezocht de site. Volgens de burgemeester hadden de scouts die namiddag waterspelletjes georganiseerd om af te koelen. Tijdens de spelletjes gleden de jongeren op een zeil met zwarte zeep, wat vermoedelijk de brandwonden veroorzaakte. Het kamp zal gewoon nog doorgaan zoals gepland.

