Waals ABVV neigt naar negatief advies over ontwerp van loonakkoord kg

28 februari 2019

17u50

Bron: Belga 0 Binnen het bureau van de Waalse vleugel van het ABVV heeft de meerderheid een negatief advies gegeven over het ontwerp van het loonakkoord dat de toplui van vakbonden en werkgevers eerder deze week na een marathonzitting beklonken. Dat meldt de socialistische vakbond.

Het Waals ABVV schuift drie grieven naar voren. Zo is de marge voor loonopslag van maximaal 1,1 procent "onvoldoende". Ook hekelt de vakbondsvleugel de koppeling tussen de verhoging van de welvaartsenveloppe - de middelen om de uitkeringen te verhogen - en de onderhandelingen over het interprofessioneel akkoord (IPA). De evolutie van de uitkeringen mag niet als pasmunt dienen, klinkt het. Tot slot is de verhoging van het minimumloon met 1,1 procent onvoldoende.





De komende dagen leggen de Waalse instanties van het ABVV (sectoren, regio's ...) het ontwerpakkoord voor aan de achterban, om zich nadien uit te spreken. "Zeer waarschijnlijk zal in de loop van de consultaties de tendens uitgesproken in het bureau zich bevestigen en zal een meerderheid binnen het Waals ABVV het IPA-voorstel verwerpen."

