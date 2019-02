Waal wil meer autonomie voor gewesten, maar geen splitsing van België NLA

05 februari 2019

16u31

Bron: Belga 1 Iets meer dan de helft van de Walen is voorstander van meer autonomie voor de gewesten, tegen slechts 40 procent in 2013. Dat stelt het Waals instituut voor de statistiek IWEPS bij de publicatie van de Sociale Barometer van Wallonië. Daartegen staat dat 92 procent tegen de splitsing van België zou stemmen bij een referendum. Steeds meer Walen menen dat een splitsing een mogelijk scenario is.

Van de 1.200 ondervraagden staat 52 procent positief tegenover een grotere autonomie voor de gewesten. Nog meer ondervraagden (62 procent) denkt dat dit in de toekomst een realistisch scenario zal zijn. In 2013 dacht 46 procent er zo over.

Maar liefst 92 procent van de ondervraagden is tegen een splitsing van het land. "Ook al zeggen de Walen zich op politiek vlak vooral betrokken voelen op gemeentelijk niveau of dat van de buurt, toch verklaart 72 procent zich in de eerste plaats Belg te voelen", zegt het IWEPS. 52 procent van de Walen voelt zich vooral verbonden met Wallonië, tegenover 41 procent met zijn gemeente. "Hoe meer men fier is op zijn Waalse identiteit, hoe meer men zich verbonden voelt met België.”

Volgens de enquête vinden steeds meer Walen (36 procent) de splitsing van België een realistisch scenario. In 2013 was dat slechts 21 procent. "We kunnen ervan uitgaan dat de beslissingen en politieke keuzes van de laatste jaren op nationaal niveau steeds meer een symbolische grens tussen de gewesten hebben getrokken”, besluit het IWEPS.

Meer over politiek

België

IWEPS