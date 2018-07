Waakzaamheidsfase voor leidingwater in Oost- en West-Vlaanderen, deel Vlaams-Brabant: "Stijgend verbruik kan problemen geven" kg

26 juli 2018

09u19

AquaFlanders kondigt de waakzaamheidsfase voor leidingwater af voor grote delen van Oost- en West-Vlaanderen en voor een vijftiental gemeenten in Vlaams-Brabant. De koepel van Vlaamse waterbedrijven vraagt de inwoners om spaarzaam om te gaan met het leidingwater, want "als de vraag naar leidingwater nog verder toeneemt, is het niet uitgesloten dat er zich bevoorradingsproblemen kunnen voordoen".

De waakzaamheidsfase is van kracht in heel Oost-Vlaanderen, met uitzondering van de inwoners van Beveren van wie de drinkwaterleverancier Water-Link is. In West-Vlaanderen blijven enkele gemeenten in de Westhoek gespaard. Het gaat om kustgemeentes De Panne, Koksijde en Nieuwpoort, net als Alveringem, Veurne en de inwoners van Diksmuide die een beroep doen op leverancier IWVA.

In Vlaams-Brabant geldt de waakzaamheidsfase voor Affligem, Asse, Bever, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat.

AquaFlanders vraagt de betrokken inwoners om zuinig om te springen met leidingwater. Een verbod op niet-essentieel gebruik van leidingwater is er nog niet, maar de waterbedrijven vragen de mensen wel om niet onnodig te verspillen.

Gouden regels

Daarvoor stelden ze een aantal "gouden regels op". Zo kunnen inwoners best gebruik maken van zo weinig mogelijk leidingwater in de tuin en een gieter gebruiken in plaats van een tuinslang. Gebruik ook geen leidingwater om het gazon te besproeien. Verder wordt aangeraden om de wasbeurt voor de auto of het terras kan een keer over te slaan of met regenwater doen.

Tot slot adviseert AquaFlanders om een douche te nemen in plaats van een bad én groot waterverbruik - bijvullen van zwembaden en regenwaterputten bijvoorbeeld - uit te stellen.

Vraag

Volgens AquaFlanders zorgen de droogte en de warme temperaturen voor een hoog leidingwaterverbuik, en dreigt de vraag het aanbod te overtreffen. "Als de vraag naar leidingwater nog verder toeneemt, is het niet uitgesloten dat er zich bevoorradingsproblemen kunnen voordoen. Het is van belang om het leidingwaterverbruik niet verder te laten toenemen en bij voorkeur te laten dalen. Aan alle gebruikers worden daarom gevraagd om daadwerkelijk spaarzaam om te gaan met leidingwater", klinkt het.