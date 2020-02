Waakhond van Vlaamse overheid start vooronderzoek naar exclusiviteitscontracten VRT LH

04 februari 2020

14u49

Bron: Belga 0 Audit Vlaanderen, het agentschap dat de Vlaamse administratie onder de loep neemt, is een vooronderzoek gestart naar de werking rond exclusiviteitscontracten bij de VRT. Het vooronderzoek moet nagaan “of er al dan niet indicaties worden aangetroffen die zouden wijzen op mogelijke onregelmatigheden”. De openbare omroep startte ondertussen ook een interne audit. Dat schrijft het weekblad Knack.

Op basis van het resultaat van het vooronderzoek beslist Audit Vlaanderen later of al dan niet een forensische audit wordt opgestart. Zo'n forensische audit onderzoekt of er sprake is van fraude. Mocht het onderzoek strafrechtelijke feiten blootleggen, dan wordt het rapport doorgestuurd naar de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie (CDBC) of naar het parket.

Ook de VRT zou zelf een interne audit begonnen zijn naar het systeem rond exclusiviteitscontracten, melden verschillende bronnen aan Knack. Onder meer de vakbonden waren vragende partij voor het onderzoek.

De VRT-woordvoerder kan hier volgens het weekblad geen officieel uitsluitsel over geven omdat het interne auditcomité geen informatie mag uitwisselen met het personeel.