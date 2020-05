Exclusief voor abonnees Waagt de overheid een gokje door in te zetten op onze burgerzin? “Buiten de lijntjes kleuren is typisch Belgisch” Regel van vier bezoekers naleven is onze eigen verantwoordelijkheid: een risico? Luc Beernaert

07 mei 2020

16u00 16 De Veiligheidsraad laat ons vanaf zondag toe bij maximum vier personen op bezoek te gaan of thuis te ontvangen. De overheid geeft toe dat dit niet te controleren valt, maar doet een beroep op onze burgerzin om de regel na te leven. Hoe is het gesteld met de burgerzin van de Belg, voor wie het omzeilen van regeltjes een nationale sport lijkt? Doet de overheid er goed aan ons dat vertrouwen te schenken, of had ze daar beter nog wat mee gewacht? We vroegen het aan experts.

Volgens politicoloog Ellen Claes (KULeuven), die het vak burgerschapsvorming doceert, is het niet zo slecht gesteld met onze burgerzin. Alleen: uit internationaal onderzoek blijkt dat we er verschillende zaken onder verstaan, en dat kan voor problemen zorgen.

“In die onderzoeken vragen we wat burgerschap voor mensen betekent: altijd wetten naleven, hard werken, zich inzetten voor het milieu, de geschiedenis van je land kennen, politiek engagement? Meer dan de helft van de bevolking hecht aan al die zaken groot belang. Dat zijn de allroundburgers, die de regels zullen naleven. Dan heb je een te verwaarlozen groep die zich niet aan de regels houdt, en een groep die vindt dat hard werken en de wet naleven heel belangrijk zijn. Tot die zogenaamde ‘law abiding citizens’ behoren ook de mensen die op 13 maart nog een lockdownfeest bijwoonden, want het mocht. De Veiligheidsraad wil niet dat we op 11 mei massaal gaan winkelen, maar deze groep zal dat wel doen, want het mag. Daarnaast heb je de kritische burgers: die hebben geen blind vertrouwen in de overheid en zien de nadelen van de lockdown voor kwetsbare groepen. Tot slot is er een groep sociaal geëngageerden: het zijn zij die mondmaskers maken, maar minder dan de allroundgroep het nieuws volgen en de regels minder goed kennen. Die groep en de allrounders staan het dichtst bij wat de overheid wil wat we onder goed burgerschap verstaan. Maar het probleem is dus dat niet iedereen er hetzelfde onder verstaat.”

