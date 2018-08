Waaghals staat aan hoge snelheid tussen twee treinwagons, maar wordt opgepakt in station Frank Eeckhout

18 augustus 2018

15u13

Bron: Eigen berichtgeving 11

In het station van Halle is vrijdagnamiddag omstreeks 16 uur een treinsurfer van de trein geplukt door de politie. Het was de treinbegeleider die de treinsurfer had opgemerkt. Volgens getuigen haalt de trein op dat traject een snelheid van 140 per uur. Waar de jonge man aan zijn huzarenstukje begon is niet geweten. Treinsurfen, het fenomeen waarbij waaghalzen bijvoorbeeld op het dak van een rijdende trein kruipen, is in ons land verboden. Infrabel bevestigt het incident.