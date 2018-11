VVSG vraagt Jambon “pragmatische oplossing” voor 150.000 identiteitskaarten in fusiegemeenten jv

22 november 2018

07u52

Bron: belga 0 De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) vraagt aan minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) om een oplossing voor het probleem van de elektronische identiteitskaarten in de fusiegemeenten.

In principe moeten alle 150.000 betrokken inwoners in 2019 hun eID laten aanpassen in de gemeentehuizen. Maar dat veroorzaakt volgens de VVSG "een pak overlast voor inwoners en gemeentebesturen". De organisatie dringt aan op een "pragmatische oplossing".

Minister Jambon stelt dat de regeling er is gekomen op vraag van de Privacycommissie en dat de termijn nog is verlengd van zes maanden tot een jaar.

Op 1 januari 2019 gaan in Vlaanderen zeven fusiegemeenten van start. Die komen in de plaats van vijftien bestaande gemeenten. Een koninklijk besluit (KB) van eind oktober bepaalt dat alle inwoners van die fusiegemeenten in 2019 moeten langsgaan bij het gemeentehuis om het adres op hun eID te laten aanpassen. Alleen voor inwoners van de ‘oude’ gemeenten Aalter en Deinze zou dat niet moeten, omdat de naam van de gemeente gelijk blijft.

Pak extra werk

Het gaat in totaal om zowat 150.000 inwoners. Voor de fusiegemeenten zelf betekent de operatie een pak extra werk. “Voorzichtige schattingen leren dat er per fusiegemeente ongeveer één voltijdse kracht gedurende één jaar nodig is om dit te verwerken”, stelt de VVSG.

“Elke vertraging doordat mensen bijvoorbeeld hun PIN- of PUK-code niet meer kennen, doet de werklast verder oplopen,” zegt Luc Jolie, algemeen directeur-coördinator van Aalter-Knesselare, waar de inwoners van Knesselare hun eID moeten laten aanpassen.

De VVSG dringt er daarom bij minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) op aan het KB alsnog aan te passen. Zo zou het beter zijn als inwoners hun eID enkel moeten aanpassen wanneer hun eID vervalt, wanneer hun identiteitskaart moet worden vervangen na verlies of diefstal, of wanneer mensen om andere redenen op het gemeentehuis moeten zijn.

Daarnaast vragen de gemeenten ook om duidelijkheid, met name over de geldigheid van de kaart zolang die niet is aangepast. “Gaan mensen nog zonder probleem het vliegtuig kunnen nemen en naar het buitenland reizen? Zullen ze tax-on-web kunnen gebruiken? En wat is de sanctie als mensen niet langskomen?” vraagt de VVSG zich af. De organisatie vraagt minister Jambon om een “pragmatische oplossing”. “In deze digitale tijden is dit het minste wat we van de centrale overheden mogen verwachten”, klinkt het.

Privacycommissie

Minister Jambon laat weten dat hij zelf best voorstander is van pragmatische oplossingen. “Maar deze regeling is in het KB gekomen op vraag van de Privacycommissie. Die commissie voorzag ook in een termijn van zes maanden, een termijn die wij hebben verlengd tot één jaar. Op de chip van de eID staan nu eenmaal gegevens die moeten worden veranderd”, legt de woordvoerder van minister Jambon uit.