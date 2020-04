VVSG: “Gemeenten stellen nu al publieke ruimten open voor kinderopvang” AH

27 april 2020

10u39

Bron: Belga 1 Verschillende gemeenten stellen al publieke ruimten open voor de opvang van kinderen en dat zal de komende weken voortgezet worden. Het is een oefening die momenteel volop gebeurt, klinkt het maandag bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Vlaams parlementslid Jeremie Vaneeckhout (Groen) riep gemeentes zondag op om meer ruimtes in te zetten voor de opvang van leerlingen. Concreet dacht hij aan kunstacademies, kerken en culturele centra, die door de coronamaatregelen momenteel sowieso niet gebruikt worden. “Dat is precies wat al volop gebeurt”, reageert VVSG-woordvoerster Nathalie Debast.

Al sinds de paasvakantie zoeken de gemeenten naar ruimtes voor de opvang van kinderen. Dat zal nog voort uitgebouwd worden als er steeds meer mensen aan de slag gaan en opvang nodig hebben voor hun kinderen. “Het is in de paasvakantie erg vlot gegaan en we verwachten dus ook geen problemen.”

Voor die opvang worden onder meer leerkrachten ingezet, maar bijvoorbeeld ook studenten die ervaring hebben door speelpleinwerking en wat willen bijverdienen.