VVSG benadrukt om mondmasker te blijven dragen bij bezoek aan woonzorgcentrum: "Mensen zuchten soms"

03 juli 2020

08u30

Bron: Belga 0 De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) vraagt dat wie op bezoek gaat in een woonzorgcentrum, zich houdt aan de veiligheidsmaatregelen die er gelden, zoals het dragen van een mondmasker en het ontsmetten van de handen. Dat is nog steeds nodig om het coronavirus buiten te houden. Bewoners van de woonzorgcentra zijn extra kwetsbaar, en verdienen nog steeds de grootste bescherming, zegt de VVSG vrijdag.

De woonzorgcentra willen een mogelijke tweede golf absoluut vermijden.

“Medewerkers en bewoners van woonzorgcentra hebben een ongezien zware periode achter de rug, en het virus bedreigt ons nog steeds. Ook de vraag naar voldoende beschermingsmateriaal en personeel blijft spelen. Het helpt enorm als bezoekers uit zichzelf de elementaire veiligheidsmaatregelen volgen”, aldus Fons Duchateau, vicevoorzitter van de VVSG.



"Als iedereen mee aan dezelfde kar trekt en beseft hoe belangrijk het is een mondmasker te dragen en de hygiënemaatregelen na te leven, dan brengt dit rust in het woonzorgcentrum”, zegt Ann Herpels, directeur van woonzorgcentrum De Meers in Waregem.

“Door de versoepelingen van de maatregelen zuchten mensen soms als we hen vragen om toch een mondmasker te dragen, zeker als het warm is”, voegt ze toe.

