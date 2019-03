Vuye en Wouters stoppen: “Francken begon te janken bij Dedecker om niet met ons in zee te gaan” Redactie

12 maart 2019

17u27

Bron: Knack, Belga 0 Kamerleden Hendrik Vuye en Veerle Wouters stoppen met politiek. Dat meldt Knack. De twee zetten met spijt in het hart een punt achter hun politieke carrière. Bijna hadden ze Jean-Marie Dedecker overtuigd om met hen in zee te gaan, zeggen ze. “ We zouden los over de kiesdrempel gaan”, klinkt het. “ Helaas, het is voorbij.”

Vuye en Wouters kwamen allebei in 2014 de Kamer binnen als N-VA-verkozenen. In 2016 verlieten ze die partij, en sindsdien zetelden ze als de tweemansfractie Vuye&Wouters (V&W). Ze hoopten lang om hun politieke carrière ook na de verkiezingen van 26 mei voort te zetten. Ze mikten daarvoor onder meer op een samenwerking met het Vlaams Belang.

Dedecker

Ook een ‘Forza Flandria’ was een optie, “met iedereen erbij: wij, Jean-Marie, het VB, nog een paar ‘figuren’ met naam uit de Vlaamse rechterzijde en gewezen VB’ers zoals Frank Vanhecke”, leggen de twee uit in Knack. Maar Vlaams Belang stelde een veto tegen Dedecker.



Een derde optie was een samenwerking met Dedecker. De lijst zou in alle provincies opgekomen zijn onder de naam ‘Gezond Verstand’ met de baseline ‘Recht voor de Vuist’. “Ik ben er zeker van dat wij met een lijst rond hem los over de kiesdrempel zouden gaan”, zegt Vuye.

Francken

Maar de West-Vlaming koos uiteindelijk voor de N-VA. Volgens V&W kwam hun voormalige partij hun gesprekken met Dedecker te weten, en werd Theo Francken op Dedecker af gestuurd om hem te overhalen. “Hij is daar beginnen te janken en heeft Jean-Marie overgehaald.”

Toen Dedecker officieel besloot om in mei als onafhankelijke op de West-Vlaamse N-VA-lijst te staan, viel eigenlijk het doek voor V&W. “Een donderslag bij heldere hemel.” Vuye en Wouters hebben overigens geen goed oog in de samenwerking tussen Dedecker en N-VA. Vuye voorspelt dat hij snel zal botsen met het partijapparaat, “als hij al de verkiezingen van 26 mei haalt”.

