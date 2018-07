Vuurzee schrikt De Panne op: 300 m² duingras gaan in vlammen op Bart Boterman

23 juli 2018

08u57

Bron: Eigen berichtgeving 124 In het Kykhillpark in het centrum van De Panne heeft gisterenavond rond 23.30 uur een felle brand gewoed. Liefst 300 vierkante meter duingras brandde weg en veroorzaakte hoge steekvlammen.

Verschillende omwonenden belden de brandweer. "Die was snel ter plaatse en had het vuur ook vlug onder controle, maar natuurlijk was toen al heel wat vegetatie weggebrand. Gelukkig was er haast geen wind en sloeg het vuur niet over op gebouwen. Dat zou een heel ander verhaal zijn geweest", zegt burgemeester Ann Vanheste (DAS).



De brandweer spoot na het blussen nog het hele park nat om heropflakkering te voorkomen. "Het park bij de Dumontwijk in de Zeelaan is nu afgesloten met een politielint. De oorzaak van de brand wordt door de politie verder onderzocht", aldus nog Vanheste. In het park zitten geregeld jongeren op de uitkijktoren. Mogelijk zorgde een smeulende sigaret in combinatie met de droogte voor de zware vegetatiebrand.

