Vuurwerkverkopers vechten Vlaams vuurwerkverbod aan bij Grondwettelijk Hof jv

11 december 2019

06u14

Bron: belga 0 Verschillende vuurwerkverkopers vechten het Vlaamse vuurwerkverbod aan bij het Grondwettelijk Hof. "Een juridisch achterhoedegevecht", zegt Vlaams minister van onder meer Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). "Ik vind het doodjammer dat deze vuurwerkverkopers hun product opnieuw verbinden met blinde roekeloosheid.”

In mei van dit jaar werden in Vlaanderen nieuwe regels rond vuurwerk van kracht. Voorheen was vuurwerk overal toegelaten, tenzij de gemeente het verbood. Die redenering werd op initiatief van Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts omgedraaid: vuurwerk is nu overal verboden, tenzij de gemeentebesturen het expliciet toelaten op specifieke plaatsen en momenten.

De nieuwe regels moeten vooral dierenleed vermijden. Zeker tijdens de eindejaarsperiode zijn elk jaar tientallen incidenten met paniekerige dieren, soms met zware verwondingen en het overlijden tot gevolg.

Maar niet alle vuurwerkverkopers zijn blij met het verbod. Een aantal van hen is naar het Grondwettelijk Hof gestapt om de nieuwe regels aan te vechten. Het gaat onder meer de bekende vuurwerkmaker Christophe Byl. Hij zei eerder al dat niet alle verplichte procedures zijn gevolgd bij de totstandkoming van het vuurwerkdecreet.

Minister Weyts, ook in de nieuwe legislatuur nog bevoegd voor Dierenwelzijn, maakt zich echter weinig zorgen. "Dit is een juridisch achterhoedegevecht", zegt hij in een reactie. "Ik vind het doodjammer dat deze vuurwerkverkopers hun product opnieuw verbinden met blinde roekeloosheid. Zij zouden de nieuwe regelgeving juist moeten omarmen, want betere afspraken zullen ervoor zorgen dat er op nieuwjaarsdag veel minder nieuws is over gewonden en zelfs doden door vuurwerk."

Het beroep dat bij het Grondwettelijk Hof is ingediend, werkt niet opschortend. Het vuurwerkverbod blijft deze eindejaarsperiode dus gewoon van kracht. Minister Weyts heeft alle Vlaamse burgemeesters al een brief geschreven om hen aan de nieuwe regelgeving te herinneren.