Vuurwerk afsteken op oudejaar? Hier mag het en zo doe je het veilig Tessa Rens Joyce Van de Winkel

29 december 2018

11u29

Nieuwjaar betekent traditioneel gezien ook het afsteken van vuurwerk. Alleen is dat niet altijd zonder gevaar en lopen er ieder jaar mensen brandwonden op omdat ze de veiligheidsvoorschriften niet hebben gerespecteerd. Met deze tips houd je het veilig.

Binnen enkele dagen is het opnieuw zover: dan vieren we de overgang van oud op nieuw. Veel mensen willen het nieuwe jaar inzetten met een luide knal door vuurwerk af te steken, maar niet iedereen weet hoe je dat veilig doet. De FOD Economie heeft daarom een aantal concrete tips opgelijst om iedereen veilig het nieuwe jaar in te loodsen.

Waar mag het?

Knal je het liefst het nieuwe jaar in met eigen vuurwerk? Dan let je maar beter op. Al 31 Vlaamse gemeenten kondigden een totaalverbod af en ook in Brussel zal eigen vuurwerk niet toegelaten zijn tijdens de feestnacht van oud naar nieuw. In 116 Vlaamse gemeenten is het afschieten van vuurwerk toegestaan, mits expliciete toestemming van de gemeente.



In 101 andere Vlaamse gemeenten mag je vuurwerk afschieten binnen een bepaalde tijdspanne (meestal tussen 23.30 uur en 00.30 uur) en indien je je houdt aan de veiligheidsvoorwaarden. In de meeste Vlaamse gemeenten kan je een GAS-boete verwachten bij het afsteken van vuurwerk zonder toestemming of buiten de voorziene tijdspanne. Wie in de stad Antwerpen vuurwerk afsteekt tijdens nieuwjaarsnacht mag zich naast een GAS-boete ook verwachten aan het volgen van een ‘vuurwerkklas’. Dat zijn lessen over het gevaar van vuurwerk, georganiseerd door de Antwerpse brandweer.

Tips bij aankoop

Koop vuurwerk uitsluitend in erkende en gespecialiseerde winkels die een verkoopvergunning hebben. Blijf weg van vuurwerk dat je op rommelmarkten of beurzen kan kopen en wees bijzonder waakzaam als je het online koopt. Het verzenden van vuurwerk via de post of met een pakjesdienst is trouwens verboden.

Feestvierders mogen bovendien ook enkel ‘feestvuurwerk’ kopen, afhankelijk van hun leeftijd. Dit is onderverdeeld in drie categorieën die ook duidelijk vermeld staan op het etiket.

• Vuurwerk van categorie 1 of F1, uitsluitend bestemd voor klanten vanaf 12 jaar

• Vuurwerk van categorie 2 of F2, uitsluitend bestemd voor klanten vanaf 16 jaar

• Pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van categorie T1 van de volgende generieke types : niet-elektrisch aangestoken Bengaals vuur, niet-elektrisch aangestoken rookgeneratoren; uitsluitend bestemd voor klanten vanaf 18 jaar.

Je mag trouwens ook niet ongelimiteerd vuurwerk kopen. Particulieren mogen maximaal één kilogram NEC bezitten of vervoeren. Het gaat dus over de hoeveelheid actieve stof, niet over het aantal stuks.

Tips bij gebruik

Voor het afsteken van vuurwerk ga je het best na of jouw gemeente het wel toelaat en onder welke voorwaarden. Bewaar het vuurwerk ook steeds op een droge plaats, buiten het bereik van kinderen, en lees op voorhand de gebruiksaanwijzing.

Tijdens het afsteken houd je het best rekening met deze tips:

• Kies een aangepaste afsteekplaats: een open zone die idealiter ook vlak is, ver van woningen en auto’s, waar het droog is, en liefst op een ruimte afstand van dichte plantengroei

• Zet je toeschouwers op een veilige afstand (zowel mens als dier)

• Blijf nuchter. Gebruik geen alcohol voor en tijdens het afsteken

• Zorg voor een goede bescherming van de ogen en gebruik een veiligheidsbril

• Draag kleding die niet gemakkelijk vuur kan vatten

• Steek maar één pijl per keer aan

• Steek de lonten aan met een aansteeklont die je van de leverancier krijgt. Gebruik géén lucifers of aanstekers, omdat je wellicht onvoldoende tijd hebt om jezelf in veiligheid te brengen

• Verlaat zo snel mogelijk de plaats van afschieten en blijf ver genoeg

• Richt nooit een aangestoken product naar een persoon

• Steek nooit een vuurwerkartikel aan terwijl je je erover buigt

• Blijf zeker een half uur van het artikel vandaan als het niet meteen is afgegaan

• Steek nooit een lont opnieuw aan die niet heeft gewerkt

• Veel sterke wind? Dan schiet je beter geen vuurpijlen af

Na het afsteken van het vuurwerk is het belangrijk dat je meteen de gevallen en gloeiende resten dooft. Ruim daarna ook de afsteekzone op.

Wat te doen bij problemen?

Ongelukken kunnen helaas altijd gebeuren. Als jijzelf of iemand in je omgeving brandwonden oploopt, bel je het best meteen de hulpdiensten (100 of 112). Je kan ook meteen naar het brandwondencentrum van Militair Hospitaal Koningin Astrid gaan.

Daarnaast is het ook belangrijk dat je meteen de wonde koelt. Doe dat zo vlug mogelijk, want na een half uur later baat het niet meer. Laat overvloedig zuiver en lauw water (ongeveer 20 graden) over de verbrande zones lopen, gedurende minstens 15 minuten. Smeer geen zalf of een gelijkaardig product op de brandwonden.