Vul opnieuw de ‘corona-enquête’ in en help mee het virus te bestrijden

14 april 2020

10u29

Bron: Belga 2 De Universiteit Antwerpen heeft een nieuwe lijst met vragen online gezet in het kader van haar grote corona-enquête. Daarmee wil ze gedragsveranderingen in kaart brengen en nagaan hoe goed de maatregelen van de overheid opgevolgd worden. Tot 22 uur kan je de online vragenlijst invullen. Vandaag polst ze onder meer naar de ervaring mét en meningen óver thuisonderwijs.

Het is intussen de vijfde ronde van de grote bevraging van de UAntwerpen. In totaal namen al bijna één miljoen verschillende Belgen de tijd om minstens één keer mee te doen aan het onderzoek, dat mee ondersteund wordt door UHasselt, KU Leuven en ULB.

Inbreuken

"Tijdens het paasweekend in 'lockdown light' lieten de media politiekorpschefs en provinciegouverneurs aan het woord", zegt Koen Pepermans van de Faculteit Sociale Wetenschappen. "Zij meldden een toenemend aantal inbreuken op de coronamaatregelen. Dat blijft een belangrijk aandachtspunt in onze bevraging. Het goed opvolgen van de social distancing en andere maatregelen is ieders manier om een steentje bij te dragen."





Uit de resultaten van vorige week kwam naar voren dat 23 procent van de bevraagden momenteel geen gezondheidswerker raadpleegt voor een ander medisch probleem. "Bij verdere analyses merkten we dat het vooral mensen ouder dan 65 jaar en alleenwonenden zijn die consultaties, preventieve onderzoeken en medische ingrepen uitstellen", zegt onderzoeker Philippe Beutels. "Deze week willen we hier wat dieper op ingaan met enkele aanvullende vragen."

Met het einde van de paasvakantie in zicht, zal ook gevraagd worden naar thuisonderwijs. "We willen graag meer te weten komen over de ervaringen mét en de meningen óver thuisonderwijs", zegt Beutels. "Dit is immers een belangrijk element in verband met het eventueel heropenen van de scholen."

De enquête kan dinsdag tussen 10 en 22 uur ingevuld worden op www.corona-studie.be.

