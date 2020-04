Vul nu opnieuw de ‘corona-enquête’ in en help zo mee het virus bestrijden ttr

07 april 2020

11u54 68 Universiteit Antwerpen plaatst vandaag tot 22 uur opnieuw een vragenlijst online over de gedragsveranderingen bij de bevolking in het kader van de richtlijnen rond het coronavirus. Wetenschappers hopen een zo groot mogelijk deel van de bevolking te bereiken zodat ze de evolutie van de coronacurve beter kunnen inschatten.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De bevraging is een burgerwetenschapsproject van medische en sociale wetenschappers van de UAntwerpen, met ook medewerking van de KU Leuven en de Universiteit Hasselt. “Het is belangrijk dat de deelnemers de vragenlijst wekelijks invullen”, legt professor Philippe Beutels (UA) uit. “De wetenschap heeft deze data echt nodig. We willen weten hoe de bevolking omgaat met de crisis, en zeker om de verdere evolutie van de epidemie te kunnen voorspellen, de ziekenhuizen te helpen inschatten wat er staat te gebeuren, en het welzijn van de bevolking op te volgen.”

Uit de derde editie, waaraan 415.000 mensen deelnamen, bleek dat onder meer 6 procent van de gezinnen nog een praktische regeling voor de paasvakantie moest uitwerken. De deelnemers gaven ook aan dat er wat meer spanningen met de gezinsleden waren.



De tweede en de eerste bevraging brachten onder meer aan het licht dat ruim drie kwart van de deelnemers de kinderen thuis opvangt, en 3 procent daarvoor nog beroep deed op de grootouders. Ook bleek dat veel Belgen de switch naar thuiswerk maakten, maar van de respondenten die niet thuis werkten, gaf ongeveer 10 procent aan dat te doen omdat ze ertoe verplicht werden, terwijl thuiswerk volgens de eigen inschatting toch mogelijk was. Daarnaast bleken ook heel wat deelnemers minder goed te slapen en zich minder goed te kunnen concentreren.

De bevraging, die vandaag voor de vierde keer wordt georganiseerd, zal nog elke week op dinsdag worden herhaald om steeds betere voorspellingen te kunnen doen over de verspreiding van het virus.

Vul hier de enquête in. Invullen kan vandaag tot 22 uur.

Lees ook:

Hoe wil Erika Vlieghe, voorzitter van expertengroep, ons uit de lockdown halen? (+)

België kan veel leren uit exitstrategie van Oostenrijk: “Hun plan zit logisch in elkaar” (+)