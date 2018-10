Vuilniszakken 'bewijzen' het: Kris Peeters woont wel in Antwerpen Gunter Van Stappen

Bron: VTM NIEUWS 20 Kris Peeters (CD&V) kreeg het afgelopen week even warm in 'Het Grootste Debat' van VTM NIEUWS'. Daar kon hij de perceptie dat hij niet echt in Antwerpen woont maar moeilijk wegwerken. In ‘Jambers in de Politiek’ 'bewijst' de kandidaat-burgemeester alleszins dat hij effectief in Antwerpen woont. Hij zet er zelfs de vuilniszakken buiten.

“We wonen hier graag, we hebben hier lang geleden ook al gewoond”, vertelt Peeters. “Het was wel niet evident om naar hier te verhuizen, dat had ik wat onderschat. Maar goed, we gaan ervoor en we wonen hier nu.”

Peeters kreeg vorige week van Stef Wauters de vraag wat hij zou doen op zijn allereerste dag als burgemeester. “Ik zal te laat komen wegen fileproblemen, dus ik zal de problematiek en de luchtkwaliteit als eerste aanpakken.” “Waarom zou u te laat komen wegens fileproblemen? U woont toch in Antwerpen, u kan toch ook met de fiets komen?”, wierp moderator Stef Wauters Peeters daarop voor de voeten, wat tot enige hilariteit in de studio leidde. “Ik zou ook met de fiets kunnen komen, ja”, gaf Peeters daarop snel met een lachje aan.

De Backer: Toon De Wever is een probleem"

Ook Antwerps Open Vld-lijsttrekker Philippe De Backer komt aan bod bij 'Jambers in de Politiek'. De liberaal gaf als coalitiepartner een tijd geleden een sneer naar burgemeester Bart De Wever (N-VA). In een krantenartikel noemde De Backer zijn coalitiepartner De Wever “emotioneel niet geschikt” voor het burgemeesterschap. “Ik heb heel wat begrip gekregen van mensen, die zeiden dat ik de juiste analyse heb gemaakt”, verdedigt de Antwerpse Open Vld-lijsttrekker zijn woorden.

“Ik heb een goed contact met Bart De Wever en we hebben de voorbije jaren goed bestuurd, maar er is een issue met zijn stijl, met zijn toon”, gaat De Backer verder. “Die is volgens mij te weinig empathisch en dat is een probleem in een diverse stad als Antwerpen”.

