Vuilniswagen gekanteld in Brussel: twee lichtgewonden HA

15u09

Bron: Bruzz.be 0 Vuilniswagen gekanteld in Anderlecht, 2 lichtgewonden, onduidelijk wat de oorzaak was https://t.co/nqDPv2VOXY pic.twitter.com/7tGvFhWzFu BRUZZ(@ BRUZZbe) link

Een vuilniswagen van Net Brussel is vannmiddag gekanteld in Anderlecht. Het ongeluk gebeurde op de Industrielaan in de Brusselse gemeente, maar de omstandigheden zijn nog onduidelijk, meldt de lokale nieuwssite Bruzz.be. De chauffeur en zijn bijrijder werden met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.



De verkeersdienst van de politie onderzoekt het ongeluk. Door het ongeval belandde de lading van de vuilniswagen op de weg. Het voertuig werd met luchtkussens opnieuw op de wielen gehesen, maar is voorlopig niet geschikt om veilig in het verkeer ingezet te worden, aldus nog Bruzz.