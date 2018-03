Vuilnismannen vinden levenloze lichaam van vermiste vrouw TTR

05 maart 2018

19u11

Bron: ATV 6 Vuilnismannen hebben vanmiddag tijdens hun ronde het lichaam van een vermiste 74-jarige vrouw gevonden in de korte Kwikaardweg in Zoersel. Haar lichaam lag onder de struiken. De zaak wordt nu verder onderzocht door het parket.

In de korte Kwikaardweg in Zoersel ontdekten vuilnismannen vandaag het levenloze lichaam van een 74-jarige vrouw, die deels met bladeren bedekt was. Ze verwittigden onmiddellijk de hulpdiensten.

De politie ontdekte al snel dat het ging om een vrouw uit de buurt die al sinds vrijdag vermist was. Het parket stuurde het labo ter plaatse voor sporenonderzoek.

Volgens de politie zijn er geen sporen van kwaad opzet, maar het parket sluit niets uit. Er zal dan ook een autopsie worden uitgevoerd. Dat meldt de zender ATV. Momenteel is het nog onduidelijk hoe het slachtoffer om het leven kwam.