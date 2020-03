VUB verliest mecenas aan coronavirus: “Ze wilde haar lichaam aan de wetenschap schenken. Jammer genoeg is dat nu niet mogelijk” KVDS

30 maart 2020

12u20 1 De Vrije Universiteit Brussel (VUB) is haar meest gemotiveerde mecenas verloren aan het nieuwe coronavirus. Dat meldt de onderwijsinstelling zelf. Mireille Aerens (86) had een hart voor dieren en schonk een deel van haar vermogen aan het ontwikkelen van proefdiervrije onderzoeksmethodes. Zelf had ze haar lichaam na haar overlijden graag aan de wetenschap geschonken. “Jammer genoeg is dat door de besmetting met het coronavirus nu niet meer mogelijk”, klinkt het.

De beslissing van Aerens om mecenas te worden aan de VUB kwam er na een lezing van professor Paul de Knop in 2008. Die riep particulieren en bedrijven op om universiteiten financieel mee te ondersteunen. Dat viel bij de Oostendse niet in dovemansoren.

Droom

Het was haar droom dat de behoefte aan proefdieren in de wetenschap op een dag zou verdwijnen en dat leidde tot de oprichting van een leerstoel aan de VUB. De ‘Leerstoel Mireille Aerens voor alternatieve onderzoeksmethoden zonder proefdieren’ kreeg in 2015 definitief vorm met de bekroonde professor Vera Rogiers van de onderzoeksgroep In Vitro Toxicologie en Dermato-Cosmetologie (IVTD) aan het hoofd. Die deed baanbrekend stamcelonderzoek.





Met het half miljoen euro dat Aerens voor de eerste vier jaar onderzoek schonk, werd onder meer gezocht naar alternatieve methoden om een vroegtijdige beschadiging van de lever door nieuwe geneesmiddelen op te sporen, zonder daarbij proefdieren te gebruiken. Vorig jaar werd de leerstoel nog eens vier jaar verlengd en kwam er ook een proefdiervrije methode om geneesmiddelen te identificeren die leververvetting en de daarmee gepaard gaande beschadiging veroorzaakten.

Aerens was nauw betrokken bij het onderzoek. “Ze was een dame met een bijzondere visie, een duidelijke mening en een rotsvast geloof in de kracht van vrij onderzoek ten dienste van de mensheid met maximaal respect voor dieren”, aldus professor Hugo Thienpont, directeur van het Brussels Photonics Team (B-PHOT) en vicerector Innovatie en Valorisatie. “Ze volgde nauwgezet en met een ongeziene passie de vooruitgang van de jonge vorsers die ze met haar leerstoel ondersteunde.”

Nooit op de voorgrond

Prorector Paul de Knop: “Wat mij opviel, is dat ze nooit op de voorgrond wilde treden. Ze is een pionier voor mij. Niet alleen omdat ze geloofde in de onderzoekscapaciteiten van de VUB, maar ook omdat ze de eerste was die als particulier zo veel in de VUB investeerde.”

Aerens wilde volgens de VUB dat haar lichaam na haar dood naar de wetenschap zou gaan. “Jammer genoeg is dat door de coronavirusbesmetting nu niet mogelijk”, aldus woordvoerder Sicco Wittermans. “Een lichaam blijft dan wel maar een beperkte tijd besmettelijk na overlijden, we vinden het risico vooralsnog te groot, ook als het pas later wordt gebruikt. Er zijn nog te veel onzekerheden rond het virus.”

De universiteit drukt er wel op dat het onderzoek naar proefdiervrije methodes verdergezet zal worden. “Dat vond ze zeer belangrijk”, klinkt het nog. “De VUB zal er alles aan doen om haar wens te respecteren.”

