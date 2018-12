VUB-studenten "blokken" in rectoraatsgebouw uit protest tegen veldrit op campus jv

06 december 2018

17u48

Bron: belga 0 Een twintigtal studenten van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) heeft samen in het rectoraatsgebouw al "blokkend" geprotesteerd tegen een veldrit die op 6 januari plaatsvindt op de campus Etterbeek. De studenten vinden het niet normaal dat er tijdens de blokperiode overlast wordt gecreëerd.

De veldrit vindt plaats op 6 januari maar in de dagen ervoor en erna zullen er verschillende voertuigen op en rond de campus rijden en wordt het hele parcours opgezet. Een deel van de campus wordt afgesloten.

"Dit is ongehoord", zegt Matteo Kopriva, initiatiefnemer van het studentenplatform Blijf Van Onze Blok. "Wij vinden dat de VUB als universiteit de taak heeft om een omgeving te bieden waar stress voor de blokkende studenten geminimaliseerd wordt zodat ze kunnen slagen voor hun examens. Zeker studenten die al moeite ondervinden om thuis te studeren, zullen hier last van ondervinden."

Het studentenplatform heeft een petitie opgestart om de afgelasting van de veldrit te vragen. Dat die er komt, lijkt erg onwaarschijnlijk. "Het is vanzelfsprekend dat we de overlast voor de studenten tot een minimum willen beperken. We hebben extra blokruimtes voorzien en de koten blijven bereikbaar", zegt VUB-woordvoerder Sicco Wittermans.

De veldrit is ook gratis voor de VUB-studenten. De universiteit benadrukt nog dat de organisatie in handen ligt van Golazo.