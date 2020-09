VUB start tuchtprocedure na overlijden Sanda Dia JMBB HAA

01 september 2020

16u54 12 De Vrije Universiteit Brussel start een interne orde- en tuchtprocedure nadat aan het licht kwam dat een VUB-student mogelijk betrokken was bij het overlijden van Reuzegom-schacht Sanda Dia (20).



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Het is voor de VUB belangrijk om te weten of er strafrechtelijke feiten ten laste gelegd worden tegen de VUB-student, die betrokken zou zijn in het gerechtelijk dossier”, luidt het in een persbericht. “Hierbij wil de Vrije Universiteit Brussel de rechten van alle betrokkenen respecteren en dus juridisch en procedureel correct handelen. De universiteit start een intern tuchtrechtelijk onderzoek.” Meer commentaar wenst de VUB niet te geven.

De Morgen meldde vorige maand dat de VUB-student zou behoren tot “degenen die die nacht naar Leuven werden gestuurd om alle sporen te wissen van wat eerder was aangericht in het kot van Sanda Dia”. De Brusselse universiteit had toen al laten weten zich te zullen beraden over mogelijke juridische stappen. Eerder bleek ook dat een van de studenten die de dooprituelen moesten ondergaan, ook aan de VUB is ingeschreven. De universiteit bood hem nadien psychologische ondersteuning aan.

Lees ook:

Medeschachten Sanda Dia over fatale studentendoop: “Ze worstelen met de vraag waarom zij het wel hebben overleefd (+)

RECONSTRUCTIE. De goed bewaarde geheimen van Reuzegom (+)