VUB start met eerste universitaire opleiding e-sports JTO

24 mei 2020

19u53

Bron: Belga 0 De Vrije Universiteit Brussel lanceert in oktober 2020 met “Expert Class in Esports Management” als eerste universiteit in de Lage Landen een postuniversitair programma voor e-sports als specifiek vakgebied.

De Expert Class in Esports Management focust zich in eerste instantie op de commercieel-economische invalshoek van de gamingsector. Naast de spelers gaat het in de gamingsector namelijk ook over sponsors, eventorganisatoren, technologie-, televisie- en andere streambedrijven. De lessen omvatten de geschiedenis, events, marketing en de sociale aspecten. “Anno 2020 is gamen veel meer dan een digitaal spel, het is big business. E-sports of de competitieve vorm van gamen is vandaag veel duidelijker en visueler aanwezig dan ooit tevoren”, klinkt het in een persbericht.

De opleiding nodigt nationale en internationale gastsprekers uit die dagelijks bezig zijn met e-sports of hun professionele carrière in de sector hebben uitgebouwd. Ze komen uit landen als Denemarken, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Ierland en Nederland. De lessenreeks kadert binnen de Faculteit Lichamelijke Opvoeding & Kinesitherapie - Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen.

Ook Hogeschool PXL Hasselt pakte eergisteren uit in VTM Nieuws met haar nieuwe opleiding eSports vanaf volgend academiejaar.