VUB-professor start onderzoek naar re-integratie van Belgische IS-kinderen

10 december 2019

14u06

Bron: Belga 0 Kinderpsycholoog en professor aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) Gerrit Loots start een onderzoek naar de re-integratie van teruggekeerde Belgische IS-kinderen. De resultaten worden gebundeld in een praktijkboek en op een website.

Professor Loots zet zich al meerdere jaren in voor het welzijn van Belgische IS-kinderen en hun terugkeer uit de Syrische gevangeniskampen. Bij de laatste missie die hij samen met zijn team ondernam, werden zes weeskinderen tussen 6 en 18 jaar gerepatrieerd naar België. Al ging die terugkeer niet zonder slag of stoot.

De zes kinderen die onlangs terugkeerden, hun opvangfamilies en de betrokken zorgprofessionals worden in de komende twee en een half jaar van nabij gevolgd door professor Loots, psychotherapeute Hannan Jamai en VUB-wetenschappers uit de Sociologie en de interfacultaire onderzoeksgroep Voicing Youth at Social Risk (VOICE). Om het integratieproces in detail in kaart te brengen, worden er maandelijks diepgaande gesprekken georganiseerd met de individuele familieleden, komen er focusgroepen met de gehele familie en zorgverleners en worden er creatieve spelsessies gehouden met de kinderen.

Uiteindelijk worden de bevindingen gebundeld op een website en in een praktijkboek over opvang, zorgverlening en sociale integratie van kinderen en jongeren die zich in situaties van maatschappelijke polarisering en geweld bevonden.

"Met dit nieuwe onderzoeksproject willen we een succesvolle repatriëring en maatschappelijke integratie verzekeren voor de jongeren die recent terugkeerden uit Syrië, maar ook voor de 35 jongere kinderen en hun moeders die vandaag nog vastzitten in de Koerdische vluchtelingenkampen", stelt professor Loots.