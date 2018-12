VUB-professor hardhandig aangepakt in Turkije: “Hele nacht opgesloten en geïntimideerd in isoleercel” LH

07 december 2018

12u08

Bron: Bruzz Een Belgische professor met Koerdische roots die vorige week voor een lezing naar Turkije wou reizen, werd in de luchthaven van Istanboel hardhandig aangepakt. Hij moest er een nacht in de isoleercel doorbrengen en werd onderworpen aan urenlange ondervragingen. Nadien werd hij zonder uitleg op een vliegtuig richting België gezet. Dat schrijft de Brusselse nieuwssite Bruzz.

De professor, sinds jaren verbonden aan de VUB, wil om veiligheidsredenen liever anoniem blijven. “Ik moest overstappen in Istanboel om mijn uiteindelijke bestemming te bereiken, maar ben er nooit geraakt.” In Istanboel eindigde zijn reis op dramatische wijze, zo legt hij uit aan Bruzz.

Aan de grenscontrole kreeg hij “allerhande vragen” over zijn Koerdische origine. De ordediensten namen zijn gsm af, en vervolgens werd hij in een ondervragingsruimte hardhandig aangepakt. “Verschillende grote, imposante mannen probeerden op een zeer agressieve manier informatie van mij los te krijgen”, zegt hij. Na twee uur werd hij in een isoleercel geplaatst. Daar zou hij twintig uur hebben doorgebracht. “Ik mocht niemand contacteren: noch mijn familie, noch de organisatoren van de lezing. Geregeld werd ik wakker gemaakt, geïntimideerd en bedreigd.”

De man werd de dag nadien op de eerstvolgende vlucht naar België, meer bepaald Charleroi, gezet. De man nam vervolgens contact op met FOD Buitenlandse Zaken. “Maar daar reageerden ze dat ze niets konden doen. Ik voel mij in de steek gelaten”, klinkt het nog.