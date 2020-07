VUB-professor Dirk Devroey: "Volledige lockdown voor Antwerpen is enige oplossing" SVM

26 juli 2020

12u16

Bron: Belga 228 VUB-professor Dirk Devroey pleit voor een volledige lockdown voor Antwerpen. In zijn ogen is dat de enige oplossing om de tweede golf van het coronavirus te bestrijden. “In andere landen zou dit al lang gebeurd zijn”, klinkt het.



"Ik vrees dat we voor het arrondissement Antwerpen, waar 55 procent van de nieuwe besmettingen vandaan komt, toch streng moeten zijn. Niemand zal het graag horen, maar we moeten terug naar een situatie waarbij mensen alleen nog buitenkomen voor voedingsmiddelen of om naar de arts te gaan. We moeten vragen dat mensen opnieuw in hun kot blijven. Dit is aan het branden", zegt Devroey.

De VUB-professor verwijst naar de incidentie in het arrondissement Antwerpen, die opgelopen is tot 77 infecties per week per 100.000 inwoners. "Ook in Duitsland is dat een risicofactor. Bij een incidentie boven de 50 infecties per 100.000 inwoners moet een arrondissement daar weer in lockdown. Je kan dus niet anders dan beslissen dat het Antwerpse arrondissement dicht moet."

“Heel België riskeert lockdown”

Devroey meent dat die beslissing zelfs al eerder had moeten vallen. "De besmettingshaard breidt zich uit. Op den duur zal heel Vlaanderen of misschien zelfs heel België in lockdown moeten. Op dit moment bedraagt de incidentie voor heel Vlaanderen 22 infecties per week per 100.000 inwoners, in Brussel en Wallonië is dat maar respectievelijk 13 en 11.”

Volledige lockdown voor Antwerpen is enige oplossing. Dit zou in andere landen al lang het geval geweest zijn. Welke beleidsmaker is moedig genoeg om deze beslissing te nemen? 285 (55%) van alle nieuwe gevallen komen uit arrondissement Antwerpen. https://t.co/aiVWdscpzZ pic.twitter.com/6ZKA8Gl3iu dirk_devroey(@ dokter_devroey) link

“In absolute aantallen wezen de jongste dagcijfers op 421 besmettingen in Vlaanderen. Daarvan kwamen 285 uit het arrondissement Antwerpen. Brussel en Wallonië volgen op ruime afstand met respectievelijk 46 en 43 besmettingen. Maar als de beleidsmakers niet ingrijpen, stevenen we af op het scenario van een uitgebreide lockdown.”

Devroey betreurt dat een lokale lockdown slecht zal zijn voor de economie. "Maar een mensenleven weeg je niet af in euro's. Ook voor het imago naar het buitenland toe kost besluiteloosheid meer."

“Niet te verantwoorden”

De beslissing van de Antwerpse provinciale crisiscel om de contactbubbel vier weken lang te beperken tot tien personen vindt Devroey wel een positieve stap. “Maar die zou voor het hele land moeten gelden”, klinkt het. "Antwerpen gaat beter helemaal op slot.”

Of beleidsmakers hier de moed voor zullen hebben? "Op dit moment moet je veel moed hebben om geen beslissing te nemen. Dit is niet te verantwoorden aan de burger en de kiezer", antwoordt de professor.

Om efficiënt te zijn in een dichtbevolkt en nauw verbonden land als België moet zo'n lockdown voor Devroey wel enige schaalgrootte hebben, bijvoorbeeld op het niveau van een arrondissement of provincie. Hij betwijfelt of een lokale lockdown tot laksheid zou leiden elders in België. "Het kan een signaal zijn, een waarschuwing dat zo'n lockdown ook daar dreigt.”

