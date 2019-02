VUB-prof organiseert drie protestwakes om IS-kinderen terug te halen ADN

28 februari 2019

12u40

Bron: Belga 0 VUB-professor Gerrit Loots organiseert met de steun van burgercomités drie protestwakes om de Belgische kinderen van IS-strijders in Syrië en Irak terug naar België te halen. Een eerste wake is al voor morgen, op het Muntplein in Brussel.

VUB-psycholoog Gerrit Loots bezocht samen met VRT-oorlogsverslaggever Rudi Vranckx de kinderen van Belgische IS-strijders in de Syrische kampen Al-Hol en Al-Roj, en pleitte eerder al voor hun terugkeer. Hij heeft er ook een petitie voor opgesteld.

“Kinderen als alle anderen”

Volgens professor Loots zijn de kinderen van de IS-strijders “kinderen als alle anderen”. “België beschikt over de nodige (jeugd)zorgverlening om die kinderen en hun (pleeg)gezinnen te begeleiden. Deze kind-slachtoffers lijden onder de gemaakte keuzes van hun Belgische ouders.”



Nu krijgt hij de steun van de burgercomités 'Breng ze terug' om drie protestwakes te organiseren. De eerste vindt deze vrijdag plaats op het Muntplein in Brussel, van 17.30 tot 19 uur. De week erop is het aan de Antwerpse Groenplaats en op vrijdag 15 maart is de Grote Markt in Kortrijk aan de beurt.

“Blijven inspannen”

Gisteren besliste het Brusselse hof van beroep dat de zes kinderen van de Belgische IS-vrouwen Tatiana Wielandt en Bouchra Abouallal niet naar België gerepatrieerd moeten worden. De rechter in eerste aanleg had dat nochtans wel bevolen, maar de regering ging daartegen in beroep.

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) garandeerde wel dat de regering zich zal blijven inspannen om kinderen tot 10 jaar terug naar België te halen. "Kinderen kunnen nooit schuldig zijn aan de daden van hun ouders", zei hij.

