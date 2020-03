Exclusief voor abonnees

VUB-prof: “Laten we stoppen met testen op corona. Dat heeft toch geen zin”

Zo wil VUB-prof en huisarts Dirk Devroey tekort aan testmateriaal opvangen

Sven Spoormakers

06 maart 2020

13u03

16

“Laten we stoppen met systematisch testen op corona. Dat heeft toch geen zin.” Het is een opmerkelijk standpunt van professor huisartsgeneeskunde Dirk Devroey (VUB). Hij wil op die manier het dreigende tekort aan testmateriaal oplossen: in het referentielab van het UZ Leuven is de voorraad voor zes maanden op zes dagen opgebruikt, reageerde viroloog Marc Van Ranst.