VUB peilt verwachtingen van ouders over kinderopvang na corona

12 juni 2020

13u16

Door de coronacrisis sloten kinderopvangen, onthaalmoeders en crèches grotendeels de deuren. Wetenschappers van de Vrije Universiteit Brussel lanceren een enquête om te peilen hoe ouders de opvang van hun kroost tijdens de lockdown organiseerden in combinatie met hun werk. Hierbij gaan ze bovendien ook na wat de toekomstperspectieven zijn bij deze gezinnen. De resultaten worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van het burgeropvangnetwerk met een bijhorende app.

De Vrije Universiteit van Brussel, die deel uitmaakt van het Europese onderzoeksproject ‘Families_Share’, gaat via een online-enquête na wat de coronamaatregelen teweegbrachten op het welzijn van kinderen en ouders. Ook wordt gepolst naar de gezinsplannen van werkende ouders in combinatie met kinderopvang.

Behoeftes en wensen

Via de resultaten willen de onderzoekers inzicht vergaren in hoeverre en op welke manieren COVID-19 de behoeftes en wensen van ouders op vlak van kinderopvang veranderden.

Hiermee willen ze de ‘Families_Share’-app verbeteren. Ouders kunnen zich op deze applicatie aanmelden als oppas voor de kinderen van hun buren of collega’s die op dat momenten aan het werk zijn en niet zelf hun kroost kunnen opvangen.

Balans werk-privé

“Met ‘Families_Share’ willen we ouders helpen om een goede balans te vinden tussen werk en privé, wat het voorbije decennium in Europa alsmaar moeilijker is geworden. Ten eerste door de situatie op de arbeidsmarkt waarbij meer moest gewerkt worden, maar waar ook veel mensen terechtkwamen in instabiele arbeidssituaties of hun job verloren. Ten tweede is er ook sterk bespaard op sociale voorzieningen waardoor er in veel Europese landen onvoldoende plaatsen zijn in de kinderopvang, die bovendien ook duurder werd. Zo is opvang en naschoolse activiteiten, die nochtans cruciaal zijn voor de ontwikkeling van het kind, al te vaak een voorrecht voor kinderen met meer welgestelde ouders. De app biedt daar nu een laagdrempelige en vooral sociale oplossing voor” aldus Shenja Van Der Graaf, van imec-SMIT, VUB.