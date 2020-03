VUB onderzoekt hoe mensen zich bezighouden tijdens de coronacrisis JG

25 maart 2020

12u45

Bron: Belga 0 De onderzoeksgroep TOR (Tempus omnia revelat) van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) lanceert samen met de VUB-spin-off hbits een studie naar de tijdsbesteding van de mensen tijdens de coronacrisis. Het onderzoek moet inzicht geven in zowel de korte- als de langetermijneffecten die deze verandering in ons leven teweegbrengt.

De strenge maatregelen die de verschillende Europese overheden hebben genomen om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan hebben een directe impact op het dagelijkse leven van de burgers. De VUB-onderzoekers willen daarom graag weten hoe we ons hieraan aanpassen, want de routine wordt grondig doorbroken nu de scholen, winkels, fitnesszalen en de cafés dicht zijn.

"Het dagelijkse leven staat helemaal op zijn kop, gescheiden levenssferen zoals werk en gezin vallen samen. Wij willen de korte en lange effecten hiervan onderzoeken en roepen daarom iedereen op om de vragenlijst in te vullen en ook te delen met vrienden en via social media, ook internationaal", aldus professor sociologie Ignace Glorieux.

Het tijdsbestedingsonderzoek moet antwoorden geven op verschillende vragen zoals: hoe organiseren we ons betaald en huishoudelijke werk? Hoe gaan we om met kinderen die de hele dag thuis zijn? Wat doen we om ons te ontspannen? Hoe ziet het verloop van de dag eruit in onze gezinnen? En is er nog een verschil merkbaar tussen week- en weekenddagen en werk- en vakantiedagen?

Om een zo breed mogelijk publiek te bereiken, is de vragenlijst beschikbaar in drie talen: Nederlands, Frans en Engels. Deelnemen kan via www.dagelijksleven.eu.