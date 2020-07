VUB-onderzoekers detecteren trillingen die onbekende organismen in heelal kunnen vinden ISA

10 juli 2020

14u54

Onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel hebben een nieuwe opsporingsmethode ontwikkeld waarbij ze op nanoschaal trillingen kunnen vinden van levende gistcellen zoals schimmels. Deze veelbelovende techniek, de optische nanomotiedetectie-methode, kan zelfs de weg vrij maken voor het vinden van onbekende organismen in het heelal. De methode werd gepubliceerd in het gerenommeerde Science Advances.

Met behulp van een klassieke optische microscoop, uitgerust met een videocamera, merkten de onderzoekers dat levende gistcellen een specifieke celbeweging op nanometerschaal - een nanometer is een miljoenste van een millimeter - vertonen. De celherkenning werd bovendien geautomatiseerd met behulp van een deep learning-algoritme. Deze trillingen op nanoschaal, een nanomotie genoemd, blijken een alomtegenwoordig fenomeen te zijn in levende organismen.

Mobiel apparaat

De methode is erg eenvoudig en dus kunnen schimmels nu in een paar uur in plaats van dagen of weken opgespoord worden. Dat is een echt wapen, aangezien schimmels jaarlijks ongeveer 1,2 miljard mensen besmetten en de opkomst van nieuwe, resistente soorten een toenemende bedreiging is voor de volksgezondheid.

"De nieuwe techniek kan bovendien snel in vorm van een eenvoudig operationeel mobiel apparaat geïmplementeerd worden in ziekenhuizen of zelfs in dokterspraktijken in ontwikkelingslanden. Hierdoor kan men antischimmelgevoeligheidstesten uitvoeren in de vroegst mogelijke behandelingsfase en de juiste beslissing nemen voor een gepersonaliseerde effectieve schimmelwerende therapie.”

De eenvoud van de techniek maakt de weg vrij voor talloze toepassingen. Het nanomotiepatroon van levende cellen kan ook worden beschouwd als een handtekening van een levend organisme en daarom kan de techniek ook worden gebruikt om leven in het zonnestelsel te detecteren.