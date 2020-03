VUB-ingenieurs hebben prototype beademingstoestel klaar en zoeken financiële steun voor verdere tests kv

30 maart 2020

19u18

Bron: Belga 20 De ingenieurs van de Vrije Universiteit Brussel, die een goede week geleden aankondigden dat ze werken aan een prototype van een eenvoudig beademingstoestel, doen een oproep voor financiële steun. De ontwikkeling van het prototype is klaar, maar er is geld nodig voor verdere klinische tests.

De piek van de corona-epidemie in ons land is nog niet bereikt. Hoewel de diensten intensieve zorgen in de Belgische ziekenhuizen de toeloop van patiënten nu nog aankunnen, kan het evengoed zijn dat er in de toekomst te weinig bedden met beademingstoestellen zullen zijn voor besmette mensen.

Om hierop voorbereid te zijn, besloot een team van ingenieurs en wetenschappers van de VUB om in het Fablab Brussels met input van onderzoekers van de Johns Hopkins University een beademingstoestel te ontwikkelen op basis van een bestaand ontwerp van MIT (Massachusetts Institute of Technology).



"Verleden week wisten we zelfs nog niet dat we dit konden", zegt dokter Mark Runacres, academisch manager van het FabLab Brussels. "De volgende stap? Snel tien operationele prototypes bouwen om zoveel mogelijk tijd te creëren om dit concept te testen en nog te verfijnen. Dat is van levensbelang, want de tijd dringt."

De VUB Foundation start nu een fondsenwerving op, want er is dringend financiële steun nodig om de machines ook daadwerkelijk klinisch te kunnen testen en ervoor te zorgen dat het betrouwbaar is. Pas daarna kan het in productie gaan. Doneren kan via de site van VUB.