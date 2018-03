VUB haalt banden met Britse unief aan ondanks brexit TK

28 maart 2018

07u06

Bron: belga 0 Vandaag ondertekenen Caroline Pauwels, rector van de Vrije Universiteit Brussel (VUB), en Stuart Croft, vice-chancellor van de University of Warwick, in Londen een samenwerkingsovereenkomst: beide universiteiten willen hun banden aanhalen. Het is een opmerkelijke stap, want de gevolgen van de brexit voor de samenwerking tussen Europese en Britse instellingen zijn nog onduidelijk.

Sinds het brexit-referendum zoeken Britse universiteiten naar gelegenheden om hun relatie met het Europese continent te versterken. "Dit akkoord is een kans voor onze beide universiteiten", zegt rector Pauwels. "Ook als Europese politici beslissen om hun eigen weg te gaan, kiezen wij als academici voor het tegenovergestelde pad. We bouwen geen muren tussen onze universiteiten en samenlevingen, maar breken ze af."

Het Institute for European Studies (IES) van de VUB onderhoudt al jaren goede relaties met de University of Warwick. Beide instituten delen dezelfde waarden, zoals internationalisering in combinatie met een sterke lokale en regionale aanwezigheid en impact. "We verbinden de masters in Politics and International Studies van Warwick en die in European Integration van het IES met elkaar", zegt Luk Van Langenhove, academisch directeur van het IES. "Vanaf het academiejaar 2019-2020 zullen studenten die gezamenlijke opleiding kunnen volgen, één jaar in Warwick en één jaar in Brussel."

De vakgroep Communicatiewetenschappen van de VUB bekijkt of het mogelijk is om een gezamenlijke master met Warwick op te starten, en de bachelorstudenten Social Sciences zullen in een uitwisselingsprogramma kunnen stappen. Er is ook sprake van een partnerschap tussen de Warwick Medical School en de Faculteit Geneeskunde en Farmacie van de VUB op het domein van de reproductieve gezondheid. En er zijn ook plannen voor vijf gezamenlijke doctoraatsonderzoeken en twee beurzen voor jonge onderzoekers