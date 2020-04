VUB gaat snorkelmaskers op grote schaal omvormen tot beschermingsmaskers voor zorgpersoneel LH

27 april 2020

13u44

Bron: Belga 2 De Vrije Universiteit Brussel (VUB) gaat in samenwerking met partners Ethias en Decathlon op grote schaal een adapter produceren die een snorkelmasker omvormt tot een beschermingsmasker dat de lucht filtert die het zorgpersoneel inademt. Alle Belgische ziekenhuizen kunnen de maskers bestellen voor het personeel dat in aanraking komt met Covid-19-patiënten.

Een drietal weken geleden werkte de BruBotics onderzoeksgroep van de VUB zelf een 3D-geprint adapterstuk uit om een recreatief duikmasker om te vormen tot beschermingsmiddel tegen het nieuwe coronavirus. Tegelijkertijd ontstond er in Frankrijk een industrieel collectief dat eenzelfde systeem uitwerkte voor de ‘EasyBreath Subea’-snorkelmaskers die Decathlon verkoopt.

Om tegemoet te komen aan de vraag naar meer beschermingsmiddelen voor het zorgpersoneel, hebben beide initiatieven de krachten nu gebundeld om de Belgische ziekenhuizen te ondersteunen. Ze werkten samen een mal uit voor de adapter, zodat de productie nu ook in grote hoeveelheden kan plaatsvinden. Om het duikmasker om te vormen, moet enkel de snorkel vervangen worden door de adapter, die dan verbonden wordt met een antibacteriële filter die de ziekenhuizen ter beschikking hebben.



Alle ziekenhuizen die maskers nodig hebben, kunnen dit aanvragen via MaskForBelgium@gmail.com. Voor de zorginstellingen is het volledig gratis, want Decathlon voorziet de maskers, het industrieel collectief maakt de adapters en Ethias verdeelt de pakketten.

Momenteel is het omgevormde snorkelmasker enkel bedoeld voor professioneel gebruik door het verzorgend personeel van de reanimatiediensten in de ziekenhuizen. Het masker is herbruikbaar.

Lees ook: Hoe zit het nu precies met die mondmaskers?