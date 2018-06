VUB en Université Paris Seine worden samen één Europese Universiteit HR

04 juni 2018

14u52

Bron: Belga 0 Rector Caroline Pauwels van de Vrije Universiteit Brussel en François Germinet namens de Université Paris Seine hebben maandag een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend waarmee de instellingen zich engageren om samen een Europese Universiteit te vormen. Het initiatief kadert in de oproep van de Europese Raad om tegen 2024 een netwerk van Europese universiteiten uit te bouwen.

De VUB ziet heel wat mogelijkheden in de uitbouw van strategische partnerschappen tussen Europese instellingen voor hoger onderwijs en neemt daarom een voortrekkersrol op in de vorming van een "Europese Universiteit". Die moet bestaan uit een alliantie van 4 tot 6 universiteiten uit de EU en mogelijk het Verenigd Koninkrijk.

Dinsdag werd ook een eerder afgesloten MoU met de University of Warwick (VK) bekrachtigd door een Memorandum of Agreement (MoA). "We bouwen aan een netwerk van jonge Europese universiteiten die sterk inzetten op de stedelijke context waar ze deel van uitmaken", stelt rector Pauwels. "In 2050 zal 70 procent van de wereldpopulatie in steden wonen. Dit brengt sociale, ecologische en kosmopolitische uitdagingen met zich mee. De VUB wil een metropolitan universiteit zijn die hier een pioniersrol vervult in de ontwikkeling van Brussel en bij uitbreiding de Europese regio", aldus Pauwels.