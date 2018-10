VUB deels ontruimd na brandgeur: “Geen gevaar voor studenten of professoren” Freya De Coster

19 oktober 2018

14u27

Bron: Eigen berichtgeving 1 De Vrije Universiteit Brussel werd rond 13 uur deels ontruimd nadat een chemische geur werd waargenomen. Gebouw F en SBC op de campus Etterbeek werden gesloten en de lessen opgeschort. Het gaat om een preventieve maatregel. “Er is zeker geen gevaar voor studenten of professoren”, aldus VUB-woordvoerder Sicco Wittermans.

“De brandweer voert metingen uit om de geur te identificeren”, zei woordvoerder Walter Derieuw in de loop van de middag. Uit die metingen bleek dat de geur ongevaarlijk was. “Het zou gaan om afvalstoffen die verkeerd gereageerd hebben”, beaamde Wittermans na een eerste update. “Maar er is zeker geen gevaar voor de studenten of professoren. De ontruiming is een voorzorgsmaatregel, het is allemaal heel onschuldig.”



De overige gebouwen blijven wel open en de lessen gaan daar gewoon door.