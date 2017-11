VTM-reporter krijgt tik van Brusselse relschoppers live tijdens journaal, ook voorbijgangers aangevallen EB

11u11

Bron: VTM, VRT 0 VTM VTM-nieuwsanker Stef Wauters en reporter Karel Lattrez tijdens het nieuws van gisteravond. VTM-reporter Karel Lattrez moest gisteravond zijn live-verslag van de rellen in Brussel afbreken nadat hij een tik tegen het hoofd kreeg van enkele jongeren. Zijn collega Yves Borms van de VRT moest er eveneens de brui aan geven nadat hij overstemd werd door relschoppers. Hij kreeg gelukkig geen klappen.

De situatie waarin Karel Lattrez zijn werk moest doen werd op een bepaald ogenblik erg grimmig. Zijn verslag van de onlusten werd een eerste maal afgebroken door nieuwsanker Stef Wauters. Een tweede poging liep ook mis toen jongeren agressief werden en een tik tegen het hoofd van de reporter uitdeelden. "De aanwezigheid van camera's wekt blijkbaar agressie op", was het commentaar van Stef Wauters, waarop de reportage werd beëindigd.

Ook reporter Yves Borms kon gisteravond tijdens het VRT-journaal zijn werk niet naar behoren uitvoeren. Hij werd de mond gesnoerd door enkele jongeren die de microfoon opeisten om hun boodschap aan de wereld te verkondigen. Gelukkig kwam het daar niet tot agressie.

Relschoppers vielen gisteren ook voorbijgangers aan. Dat blijkt uit nieuwe beelden die VTM Nieuws kreeg. Op de beelden is te zien hoe twee mensen voorbij het NH Hotel in de Jean Stasstraat in Sint-Gillis lopen wanneer plots een jonge relschopper op hen afkomt. Hij begint hen aan te vallen en meteen komen er een tiental jongeren bij. Het koppel vlucht uiteindelijk in een hotel. Eén persoon gooit op dat moment met een verkeersbord richting de ingang van het hotel. Daarna nemen ze de vlucht.

Receptionist van het hotel, Ignacio Martin, reageert geschokt bij VTM Nieuws. “Het is verschrikkelijk, gewoonweg walgelijk. Ik weet niet wat we kunnen doen om zo’n situaties te vermijden. Het komt alsmaar vaker voor. Ik hoop dat dit de laatste keer was”, klinkt het aangeslagen.

