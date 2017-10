VTM-journalist geraakt zonder problemen grootste wapendepot van België binnen TT

Bron: VTM Nieuws 315 thinkstock Archiefbeeld. Gerechtelijk journalist en terreurexpert Faroek Özgünes is erin geslaagd om zonder problemen de proefbank voor vuurwapens in Luik binnen te geraken. Daar liggen kalasjnikovs en automatische oorlogswapens opgeslagen. Toch kon Özgünes er zomaar binnenwandelen. "Er is ons op geen enkel moment gevraagd wie we waren of wat we daar kwamen doen en we werden niet geregistreerd."

De proefbank voor vuurwapens in Luik vormt met 10.000 wapens de grootste wapenopslagplaats van het land. In de gebouwen liggen jachtgeweren en handvuurwapens, maar ook kalasjnikovs en zware automatische oorlogswapens. In de proefbank vinden testen plaats op wapens die in ons land geproduceerd of ingevoerd worden. Ook is het hier waar verboden en in beslag genomen wapens terechtkomen om vernietigd te worden.



VTM deed zijn onderzoek nadat personeelsleden van de proefbank anoniem de beveiliging van het gebouw hadden aangekaart. Die blijkt dus inderdaad op zijn minst gebrekkig te zijn. Özgünes kon zonder probleem als bezoeker de gebouwen binnenwandelen. "Er is op geen enkel moment gevraagd wie we waren of wat we daar kwamen doen. We zijn nooit geregistreerd en hebben de gebouwen kunnen verlaten zoals we gekomen zijn. Volstrekt anoniem. Dat roept in tijden van terreurdreiging vragen op over de beveiliging van deze wapenopslagplaats."



Özgünes ging uiteindelijk niet tot in het wapendepot, omdat dat illegaal zou zijn.