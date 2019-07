VSV: "Extra maatregelen nodig om aantal verkeersdoden verder te laten dalen” ttr

05 juli 2019

12u10

Bron: belga 0 binnenland Er zullen bijkomende maatregelen nodig zijn om de Vlaamse en Europese doelstellingen voor het terugdringen van het aantal verkeersdoden te halen. Dat laat de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) vandaag weten. De organisatie pleit er onder meer voor verder in te zetten op het afdwingen van de snelheidslimieten.

Het Belgische statistiekbureau Statbel heeft gisteren cijfers gepubliceerd waaruit blijkt dat het aantal verkeersdoden in België vorig jaar nauwelijks is gedaald. In 2018 zijn in heel België 604 mensen gestorven aan de gevolgen van een verkeersongeval, tegenover 609 in 2017. In Vlaanderen is er zelfs sprake van een stijging met 3,7 procent: van 299 doden in 2017 naar 310 in 2018.

"We zitten opnieuw boven de drempel van 300 doden, het is duidelijk dat Vlaanderen de doelstelling van maximum 200 doden in 2020 niet zal halen", zo laat VSV-woordvoerder Werner De Dobbeleer vandaag in een reactie weten. "Het dodental stijgt zowel bij fietsers als bij auto-inzittenden, dit is erg zorgwekkend."

Extra maatregelen

"Op tien jaar tijd hebben we qua verkeersdoden weliswaar een daling van meer dan 30 procent gerealiseerd, maar extra maatregelen zijn nodig om de Vlaamse en Europese doelstellingen te halen", zegt De Dobbeleer nog.

"Snelheid is en blijft verkeersveiligheidsprobleem nummer één, verder inzetten op afdwingen van snelheidslimieten is belangrijk om het dodental te laten dalen", zegt De Dobbeleer.

"Dat betekent dat er meer snelheidscontroles moeten komen. Maar dat houdt ook in dat de weginfrastructuur in overeenstemming moet worden gebracht met de gewenste snelheid. Nu zien wegen met een snelheidslimiet van 50 kilometer per uur er soms nog uit als een halve snelweg. Dat moet worden aangepast. Die infrastructuurwerken zijn een werk van lange adem, maar het is wel belangrijk om daarop te blijven inzetten.”