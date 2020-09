VSOA Onderwijs niet blij met bijscholing buiten schooluren: “Er wordt al genoeg flexibiliteit gevraagd” AMPA

07 september 2020

15u02

Bron: bron 6 De liberale onderwijsvakbond VSOA is niet blij met de beslissing van de Vlaamse regering over de bijscholing van leerlingen in het weekend of tijdens de vakantieperiode. “Er wordt vandaag al veel flexibiliteit gevraagd van het personeel en dat zal niet snel veranderen”, zegt voorzitter Marnix Heyndrickx.



De Vlaamse regering heeft beslist scholen te ondersteunen, die leerlingen uit het secundair extra willen bijscholen na de lesuren, in het weekend of tijdens schoolvakanties. Het gaat om een bedrag van 125 euro per vier uur, per zeven regelmatige leerlingen. De bedoeling is om de achterstand die leerlingen tijdens de coronacrisis hebben opgelopen te dichten.

Onderwijs met twee snelheden

Voorzitter Heyndrickx van de liberale onderwijsvakbond VSOA stelt zich echter veel vragen bij dit plan. Zo bestaat volgens hem een risico op onderwijs met twee snelheden. "Ga je de leerlingen bereiken die je moet bereiken?", aldus Heyndrickx. Hij merkt ook op dat het schooljaar nog maar een week ver is en dat nog moet worden vastgesteld of er wel degelijk een achterstand is.

Heyndrickx vreest bovendien dat dit voor het personeel opnieuw bijkomende taken zal betekenen, waarbij er wellicht zal worden gekeken in de richting van de tijdelijke leerkrachten. Hij verwijst ook naar het tijdsbestedingsonderzoek van twee jaar geleden. Daaruit bleek dat leerkrachten meer dan 40 uur per week werken. "Als er op zaterdag nog lessen bijkomen, wanneer gaan ze al dat werk moeten doen?"

“Het zal sowieso een moeilijk jaar worden”

“Wij zijn hier niet zo heel blij mee", gaat de vakbondsleider verder. "Het zal sowieso een moeilijk jaar worden. Er wordt al genoeg flexibiliteit van het personeel gevraagd en dat zal nog het geval zijn. Het beste nu is zorgen voor stabiliteit." Waar Heyndrickx wel voor pleit, is dat er zou worden geanticipeerd op nieuwe veranderingen, zoals een stijging van de besmettingscurve.