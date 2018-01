VS investeert 200 miljoen dollar in militaire infrastructuur in Europa, goed voor 150 nieuwe jobs in Zutendaal ep

17u57

Bron: Belga 1 Borgerhoff Minister Steven Vandeput bezoekt de kazerne in Zutendaal. Op de achtergrond zien we opslagloodsen die het Amerikaanse leger wil gebruiken om militaire voertuigen te plaatsen. De Verenigde Staten zullen meer dan 200 miljoen dollar investeren in de renovatie of modernisering van bepaalde militaire installaties in Europa. Dat blijkt uit de begroting 2018 van het Amerikaanse ministerie van Defensie.

Het gaat onder meer om sites om versterkingen aan te voeren of materieel te stockeren met het oog "ontradend te werken" op de "Russische agressie". De sites bevinden zich onder meer in Estland, Slovakije, Letland, Hongarije, Roemenië, maar ook IJsland en Luxemburg.

Na de annexatie van het Oekraïense schiereiland Krim door Moskou en de hernieuwde spanningen met Rusland besliste het Amerikaanse leger om verschillende van zijn opslagplaatsen in België, Nederland en Duitsland die na het einde van de Koude Oorlog leeg stonden, te reactiveren. Dat is onder meer het geval voor de militaire basis van Zutendaal (Limburg). Die moet tegen 1 mei volledig operationeel zijn. Het initiatief is goed voor meer dan 150 lokale jobs.