VS-ambassadeur Navo wil dat België snel werk maakt van nieuwe gevechtsvliegtuigen

02 juni 2018

Bron: Belga

De VS-ambassadrice bij de Navo, Kay Bailey Hutchison, spoort ons land aan om werk te maken van de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen. "Wij hopen zeker dat België begint met meer uit te geven", zei de ambassadrice vrijdag in een interview met de VRT in haar residentie in Tervuren.