VS-ambassadeur dreigt bod F-16's te wijzigen als België niet op tijd opvolger aanduidt kg

10 september 2018

06u25

Bron: Belga 4 De ambassadeur van de Verenigde Staten in België, Ronald Gidwitz, waarschuwt dat het bod om de verouderende F-16-gevechtsvliegtuigen te vervangen door F-35's van de groep Lockheed Martin niet tot in het oneindige ongewijzigd geldig blijft. Het bod loopt af op 14 oktober, de datum overigens van de gemeenteraadsverkiezingen.

"Het huidige plan is dat we wachten tot 14 oktober en dat de Belgische regering de juiste beslissing (ten gunste van de F-35, nvdr) neemt", zegt Gidwitz in een interview aan de VRT-nieuwsredactie en aan persagentschap Belga. "Als de beslissing (van de federale regering) tot na 14 oktober wordt uitgesteld, zal ik (bij de Amerikaanse regering) zeker een verlenging van het bod in een of andere vorm bepleiten. Maar wellicht zal dat niet gebeuren aan de huidige voorwaarden", zegt de ambassadeur.

Andere prijs

"De prijs zou kunnen verschillen, de levertijden zouden anders kunnen zijn en de voorwaarden voor de opleidingen zouden kunnen wijzigen", zegt Gidwitz. "Alle punten (van het Amerikaanse voorstel) zullen moeten heronderhandeld worden."



Gidwitz gaf het interview gisteren in de marge van de tweede dag van de Belgian Air Force Days, de tweejaarlijkse meeting van de luchtmacht, op de luchtmachtbasis van Kleine-Brogel.